Почти 70% опрошенных считают, что нефтегазовые компании РФ мало компенсируют вред экологии

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Более чем две трети (69%) россиян считают, что нефтегазовые компании в России в недостаточной мере компенсируют экологические последствия своей работы. Такие данные были получены в ходе опроса Аналитического центра НАФИ, копия результатов которого имеется в распоряжении ТАСС.

По данным исследования, только 15% опрошенных россиян уверены в том, что нефтегазовые компании предпринимают достаточно мер, чтобы защитить окружающую среду. При этом 69% россиян считают, что предприятия отрасли недостаточно компенсируются последствия для экологии от своей деятельности.

В ходе опроса выяснилось, что только 50% россиян знают об авариях с добычей или транспортировкой энергоносителей. "Лучше других о таких ЧП осведомлены жители российских столиц [Москвы и Санкт-Петербурга] (68% против 50% в среднем по стране), - отмечается в исследовании. - Среди тех, кто не слышал об авариях, связанных с добычей и транспортировкой энергоресурсов, большая часть (28%) считают, что такие происшествия случаются, но не придаются огласке. <...> 22% опрошенных убеждены, что не знают о происшествиях с энергоносителями, так как таких аварий не происходит".

Участники опроса также предложили меры, которые нефтегазовые предприятия должны предпринимать для снижения экологических рисков. Так, более половины россиян (56% опрошенных) считают необходимым более частое обновление технического оборудования. В то же время почти половина участников опроса выступают за более строгий контроль над соблюдением регламентов (48%) и за внимательное наблюдение за экологической ситуацией вблизи мест добычи и трубопроводов, включая регулярные заборы образцов почвы и воды (47%). Чуть более трети россиян (38%) также призывают нефтегазовые компании активнее выступать с инициативами по компенсации экологических последствий своей работы.

Как отмечает генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет, нефтегазовые компании по-прежнему публикуют весьма ограниченный объем информации о чрезвычайных ситуациях, авариях и инцидентах, связанных с экологией. "Полагаю, что этот тренд будет в ближайшее время сломлен. Отсутствие нефинансовой отчетности, частью которой является и информация об экологических рисках, в ближайшее время станет препятствием для эффективного развития и привлечения ресурсов", - говорит эксперт.

В свою очередь директор направления исследований в сферах туризма и транспорта Аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова подчеркивает, что любая информация об авариях в нефтегазовой отрасли наносит колоссальный удар по репутации предприятий, задействованных в отрасли. "Компании выделяют значительные бюджеты на повышение своей экологичности, но это часто остается за кадром, и в обществе не создается ощущения того, что нефтегазовые компании заботятся о снижении негативного влияния на окружающую среду. Для повышения своей репутации компаниям нефтегазовой отрасли следует регулярно проводить мониторинг отношения россиян к их деятельности и выявлять аспекты, которые наиболее важны для населения", - резюмирует Иванкова.

Об опросе

В июле 2021 года было опрошено 1 600 человек старше 18 лет в 153 населенных пунктах в 53 регионах России. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. С участниками опроса проводились личные интервью с использованием планшетов.