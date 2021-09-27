Эксперты предложили производить стройматериалы из местного сырья в Арктической зоне Якутии

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Эксперты Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в ходе III Северного форума предложили на арктических территориях Якутии рассмотреть местное сырье для производства стройматериалов. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе вуза.

"Кафедра производства строительных материалов, изделий и конструкций [при СВФУ] может изучать местное сырье для производства стройматериалов в арктических районах. На основе полученных данных ученые института смогут предложить технологические схемы мини-производств эффективных строительных материалов на местах строительства объектов. Например, наш аспирант Василий Рожин предлагает завозить в арктические районы портландцементный клинкер (гидравлическое связующее вещество) и минеральные добавки для изготовления цемента на месте строительства, что позволит обеспечить повышение качества производимых бетонов на их основе", - цитирует пресс-служба слова директора инженерно-технического института СВФУ Терентия Корнилова.

Повышение энергоэффективности домов должно быть основополагающим для населенных пунктов в условиях Арктики, где очень высокая себестоимость выработки электроэнергии и тепловой энергии. Этого можно добиться за счет оптимального объемно-планировочного решения, компактности застройки, использования теплоизоляционных материалов и окон, отметил эксперт.

Также следует учитывать наиболее значимые факторы, которые повышают стоимость строительства в арктических районах Якутии - сложная схема транспортировки стройматериалов, отдаленность от центров их производства, короткий строительный сезон. "Конструкции для строительства домов в арктических районах должны быть легкими и транспортабельными, более полной заводской готовности. Это позволит возводить здания за короткий летний период", - объяснил Корнилов.

В арктических районах Якутии скорость ветра и число дней с метелью значительно выше, чем в центральной части региона, при этом температура наружного воздуха ниже. "Данные факторы также необходимо учитывать при планировке населенных пунктов, например, использовать барьерные дома или конструкции. Кроме того, общественные зоны можно связать с жилыми домами различными переходами. Именно такой подход использован при строительстве военной базы "Арктический трилистник" на острове Земля Александры (в Архангельской области)", - добавили в университете.

О форуме

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.