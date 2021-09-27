В АСИ заявили о вовлечении всех регионов в реализацию Национальной социальной инициативы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Все российские регионы в разной степени интенсивности к настоящему моменту вовлечены в реализацию механизмов Национальной социальной инициативы, которая призвана улучшить качество услуг и сервисов в социальной сфере. Об этом сообщила в понедельник ТАСС глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Сейчас занимаются проектом все субъекты РФ, но в разной степени интенсивности. Так, уже 50 регионов выложили свои дорожные карты по отобранным жизненным ситуациям в нашу информационную систему. Итогом реализации новых практик и решений должно стать улучшение сервисов и улучшение оказания услуг в социальной сфере", - сказала Чупшева.

По ее словам, в рамках проекта вырабатывается "новая модель оценки качества социальных услуг на основе постоянной обратной связи от людей, которые помогают региону внедрять систему постоянных улучшений".

Национальная социальная инициатива реализуется Агентством стратегических инициатив с 2020 года по поручению президента РФ. Она охватывает сферы образования, здравоохранения, соцобслуживания и трудоустройства. В каждой из сфер выбраны наиболее распространенные жизненные ситуации. Например, устроить ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медпомощь, организовать социальное обслуживание для своего пожилого родственника, найти работу через центр занятости. Планируется выявлять проблемы по этим направлениям и производить улучшения.

Также эта инициатива должна повысить эффективность работы всех организаций социальной сферы за счет развития государственно-частного партнерства, расширения доступа бизнеса и НКО к оказанию соцуслуг гражданам.

В рамках реализации Национальной социальной инициативы планируется создать рейтинг качества жизни регионов: он будет составляться на основе оценок, которые местные жители дадут качеству образования, доступности жилья, возможности пройти амбулаторное или стационарное лечение, развитию массовой социальной инфраструктуры: детсадов, школ, досуговых центров, лагерей отдыха для детей.