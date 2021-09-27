Япония не выявила кибератак за время проведения Олимпиады и Паралимпиады

ТОКИО, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии не выявило атак хакеров за время проведения Олимпиады и Паралимпиады в Токио этим летом. Об этом сообщил в понедельник генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като на заседании правительственного штаба кибернетической безопасности.

"В результате надлежащей подготовки и действия системы реагирования в течение периода [проведения Игр] не было подтверждено никаких кибератак, которые могли бы повлиять на работу наших систем", - приводит его слова телеканал NHK.

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей. Паралимпийские игры в японской столице прошли с 24 августа по 5 сентября, на них также не допустили болельщиков.

Между тем в апреле 2020 года на Олимпийский комитет Японии была совершена крупная кибератака, в результате чего компьютеры и серверы организации были заражены вирусом-вымогателем. В течение месяца Олимпийский комитет Японии поменял около 60 компьютеров и серверов. Экстренная замена оборудования обошлась в 30 млн иен ($270 тыс.).