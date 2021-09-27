Эксперты: отмена НДС при сдаче вторсырья в РФ стимулирует развитие бизнеса в этой сфере

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Обсуждаемая в правительстве отмена налога на добавленную стоимость (НДС) при сдаче вторсырья и раздельном сборе мусора будет стимулировать развитие частной инициативы в этой сфере. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты и предприниматели.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко ранее поддержала проект Минприроды по отмене НДС для тех, кто занимается раздельным сбором мусора и сдает пластик, макулатуру, стекло и резиновую крошку. Минфин, Минпромторг и Минприроды России должны подготовить соответствующие поправки в законодательство до 28 сентября, сообщала газета "Известия" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера.

Перспективный бизнес

"Стимулировать переработку вторсырья надо, это будет очень хорошим стимулом развивать соответствующие проекты. И они на самом деле есть. Переработка сырья - бизнес очень перспективный. Что видится важным сейчас еще на этом направлении: надо пробовать заводить эти проекты под требования по декарбонизации, если научно покопаться, уверены, перспективы в этом есть", - сказал ТАСС руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

По его словам, технически организовать раздельный сбора мусора вполне возможно. "Сортировка мусора должна начинаться в домах и квартирах, за сортированный мусор должна быть меньше плата, в квартирах надо стимулировать установку мусорных контейнеров уже с возможностью сортировки. Далее - инфраструктура на улицах и инфраструктура по приему и дальнейшей сортировке. Пока в России нет ничего из этого и на 5%", - отметил он.

Гендиректор мусороперерабатывающего комплекса "КомЭк", председатель Тамбовского регионального отделения Партии роста Игорь Блюм также убежден, что отмена НДС при сдаче вторичного сырья даст толчок для развития частной инициативы в этой сфере.

"Это очень правильная инициатива, которая, кроме всего прочего, будет работать на популяризацию использования вторичных ресурсов. Но это нововведение не отменяет необходимость организации полноценной системы раздельного сбора коммунальных отходов. Потому что, когда мы говорим о сдаче вторсырья, мы понимаем, что при современных объемах мусора и отношения к нему, речь идет всего лишь об определенной доле отходов. Дуальный сбор отходов, когда на площадке будут контейнеры для "чистого" и "грязного" мусора, надо внедрять уже сейчас, чтобы постепенно переходить к переработке и сокращению количества полигонов и свалок", - подчеркнул он.

Новые задачи

Глава муниципального округа Тверской города Москвы Яков Якубович сказал ТАСС, что отмена НДС для переработчиков мусора - "хороший шаг для стимулирования инвестиционной активности в этой сфере". Однако, по его мнению, требуются дополнительные задачи для решения "мусорной проблемы".

"Проблема развития инфраструктуры для переработки (утилизации) отходов комплексная, и решаться она должна по нескольким направлениям. Это и планирование эффективной логистики с целью минимизации издержек и углеродного следа. Это и культурный аспект: пока граждане не готовы в полной мере прилагать усилия для разделения фракций бытовых отходов. Наконец, это экономический аспект, связанный с инвестиционными и эксплуатационными расходами на запуск перерабатывающих производств", - уточнил собеседник агентства.