Эксперт: поддержка цифровизации МСП стимулирует разработку софта для бизнеса в РФ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Программа поддержки цифровизации малых и средних предприятий (МСП), которая предполагает возмещение затрат по использованию отечественного программного обеспечения, не только поможет бизнесу внедрять больше полезных сервисов, но и стимулирует развитие рынка разработки софта. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС генеральный директор IT-компании "Эвотор" Андрей Романенко.

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) ранее объявил о запуске программы поддержки цифровизации МСП. Она реализуется по постановлению правительства РФ "Об утверждении правил предоставления субсидии из федерального бюджета РФРИТ на возмещение затрат по использованию субъектами МСП российского программного обеспечения". Льготная цена программного обеспечения для предпринимателей, согласно документу, составит 50% средней рыночной цены.

"Необходимость дополнительных финансовых затрат - один из важных барьеров цифровизации малого и среднего бизнеса. По данным "Эвотора", сейчас малый и микробизнес тратит на облачные сервисы около 10-15 тыс. рублей в год. Программа поддержки цифровизации МСП позволит предпринимателям внедрять больше полезных сервисов. Кроме того, программа будет стимулировать развитие отечественного рынка разработки софта для МСП. Чем больше будут востребованы технологии, тем выше будет качество продуктов российских разработчиков и их польза для бизнеса, - сказал Романенко.

При этом, чтобы программа работала, нужная масштабная просветительская кампания, добавил он. "Сегодня многие предприниматели плохо понимают, зачем нужны технологии в их маленьком бизнесе. Между тем любой, даже офлайновый бизнес, уже не может успешно развиваться без цифровых технологий. Автоматизация позволяет повышать продажи, снижать издержки, оптимизировать закупки, привлекать клиентов и так далее", - подчеркнул эксперт.