РФ в 2022 году может начать верификацию климатических проектов по международным стандартам

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Россия в 2022 году сможет начать процесс верификации климатических проектов по российской системе, основанной на международных стандартах. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ со ссылкой на слова главы министерства Максима Решетникова.

"Мы уже в 2022 году сможем начать процесс верификации климатических проектов по российским стандартам. Эти стандарты сделаны на основе международных признанных стандартов", - сказал министр в ходе рабочего визита на Сахалин.

По его словам, на сегодняшний день сформирована система стандартов, которая позволит присвоить статус российским углеродным проектам. Решетников добавил, что Росстандарт до середины ноября 2021 года утвердит все процессы, связанные с верификацией климатических проектов. Кроме того, с конца 2021 года появится возможность аккредитации органов по верификации и валидации парниковых газов.

В ходе совещания с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко глава Минэкономразвития отметил, что в России готова к запуску национальной системы финансирования "зеленых" проектов и инициатив в сфере устойчивого развития. Соответствующий документ разработан Минэкономразвития России совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ по поручению президента РФ Владимира Путина, а постановление принято правительством. Пакет документов, утвержденных правительством, включает в себя критерии "зеленых" и адаптационных проектов и требования к системе верификации этих проектов в России, пояснили в пресс-службе министерства.

Решетников также напомнил, что в контексте низкоуглеродного развития в России рассматриваются развитие электротранспорта и водородных технологий. Глава Минэкономразвития предложил Сахалинской области включиться в программу по развитию электротранспорта. "Для России это новые отрасли, которые дадут рабочие места и будут способствовать экономическому росту", - добавил министр.

В свою очередь, Лимаренко подчеркнул, что Сахалинская область является первым регионом России, который планирует достичь углеродной нейтральности в 2025 году. "Мы намерены добиться баланса выбросов и поглощения парниковых газов и для этого реализуем программы по газификации, развитию альтернативной энергетики и "чистого" транспорта, энергоэффективности и устойчивому управлению лесами. Полученный на Сахалине опыт впоследствии будет распространен на всю страну", - сказал губернатор.