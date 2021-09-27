"Ъ": накопительную часть пенсии могут изменить в добровольную стандартизированную схему

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ поддержал идею трансформации "замороженной" с 2014 года накопительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС) в стандартизированную схему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) с едиными правилами. Как пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на пенсионном рынке и в правительстве, об этом шла речь 24 сентября на совещании у главы министерства Антона Силуанова по вопросам накопительного компонента ОПС и добровольных пенсионных программ.

Кроме того, по НПО было поддержано введение системы гарантирования прав участников добровольных программ, а также отказ от учета при определении налоговой базы для взимания НДФЛ с пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи, отмечают источники газеты. В Минфине изданию не предоставили комментарий.

С момента введения запрета на формирование накопительной части пенсии в рамках ОПС рассматривалось несколько концепций ее оживления или трансформации в НПО, отмечает "Коммерсантъ". Существовали предложенный ЦБ и Минфином в 2016 году индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) и появившаяся в 2019 году идея гарантированного пенсионного плана (ГПП). Концепция, которую одобрил Минфин, подготовлена рабочей группой, в состав которой вошли представители негосударственных пенсионных фондов (НПФ), Минфина, Минтруда и Банка России, и названа "План Б". В ЦБ и Минтруде комментариев не предоставили.

От ИПК/ГПП "План Б" получил идею стандартизированной схемы НПО с неснижаемым остатком в виде первоначального взноса, переведенного из ОПС, со стимулированием последующих взносов посредством налоговых вычетов и софинансированием. Основные отличия - передача прав собственности на накопительную часть от государства гражданам, отсутствие в системе центрального администратора, а также внешнего "мягкого подталкивания" имеющих пенсионные накопления граждан к вступлению в стандартизированную схему. То есть перевод ОПС в НПО по желанию застрахованных лиц будет сразу полным и базироваться на договорных отношениях с НПФ. Перевод средств из фонда в фонд, таким образом, будет идентичен клиентским отношениям с банком по депозиту: разрыв договора с одним НПФ и заключение нового с другим с переводом средств в безналичной форме, пишет газета.

Как уточняют источники издания, остается дискуссионным вопрос о том, что делать с пенсионными накоплениями, находящимися в ПФР. Его будут решать после консультаций с ВЭБ.РФ, которая управляет подавляющим большинством этих средств. Отмечается, что глава финансового ведомства попросил также доработать вопросы о налоговых вычетах, софинансировании и начальном бонусе для тех, кто вступил в систему.

Кроме того, Силуанов считает необходимым распространить начальный взнос от государства на всех вступивших в новую систему, а софинансирование в зависимости от размера дохода получателя дифференцировать. Собеседники газеты также подчеркивают, что "министерство принципиально готово тратить средства ФНБ на эту социальную функцию", а позиция представивших "План Б" участников обсуждения понравилась министру.