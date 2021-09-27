"Автотор" ждет решения BMW по производству авто в России до конца года

КАЛИНИНГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Калининградский "Автотор" ждет решения немецкого BMW о продолжении производства автомобилей бренда в РФ до конца года, заявил в интервью ТАСС председатель совета директоров "Автотора" Валерий Горбунов. Компании обсуждают углубление производства автомобилей бренда.

"Со стороны BMW есть устойчивый курс на продолжение сотрудничества с "Автотором", но конкретики - согласовали сроки, объемы, начали работать - пока нет. Мы очень близки к завершению совместной работы по принятию совершенно конкретных решений, и мы уверены в этом. Мы думаем, что позиция BMW (о продолжении производства в РФ - прим. ТАСС) будет обнародована и утверждена в этом году", - заявил он.

По его словам, компания сейчас занимается своей частью создания совместного с BMW производства - готовит инфраструктуру и площадку под корпус сварки.

Нюансы сотрудничества

Контракт "Автотора" с BMW, не подразумевающий конкретных обязательств по глубине технологий, обеспечению льгот и другим условиям, заканчивается в марте 2022 года. Автопроизводитель должен принять решение о сотрудничестве до нового года, поскольку осенью утверждается программа апреля.

Горбунов отметил, что во время заключения специнвестконтракта требования BMW не соответствовали российскому регламенту, поэтому бренд не был включен в СПИК, в рамках которого правительство выплачивает льготы компаниям. "Будем выпускать машины без льгот, пока не решим окончательно этот вопрос", - добавил он.

Компании ведут переговоры на тему углубления технологии производства автомобилей BMW на "Автоторе". При принятии положительного решения, "они (бренд BMW - прим. ТАСС) на российском рынке будут работать в равных условиях с тем же Mercedes, Volkswagen и другими", - сказал Горбунов.

"Рассчитываем на положительный результат этой работы и продолжение сотрудничества в новых условиях. Мы к этому готовы. Если же положительного решения не будет, будем думать, как не потерять уже вложенные с нашей стороны инвестиции", - подытожил он.

Ранее немецкий концерн в сотрудничестве с "Автотором" сообщал о планах строительства в Калининграде завода полного цикла по выпуску автомобилей. В начале 2018 года BMW сообщил о создании в Калининграде дочернего предприятия ООО "БМВ Русланд Аутомотив". Ранее компания рассматривала вариант строительства собственного завода в технопарке Храброво (Калининградская область), однако в 2019 году от этих планов в ближайшей перспективе отказалась.