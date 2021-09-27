Глава Минвостокразвития возглавил совет директоров Корпорации развития Дальнего Востока

МОСКВА, 27 сентября, /ТАСС/. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков возглавил совет директоров Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), сообщили в пресс-службе министерства.

"Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков избран председателем Совета директоров АО "КРДВ", - говорится в сообщении.

Ранее эту должность занимал первый замглавы Минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов.

Всего при поддержке КРДВ реализуется более 2,6 тыс. проектов на Дальнем Востоке объемом 6,3 трлн рублей. Около 2 трлн рублей уже инвестировано, более 400 предприятий уже введено в эксплуатацию, создается 196,5 тыс. новых рабочих мест (более 82 тыс. уже созданы). Еще 219 инвестиционных проектов объемом 370 млрд рублей реализуются на территории Арктической зоны РФ и в первом арктическом ТОР "Столица Арктики". Создается более 14 тыс. новых рабочих мест, добавили в министерстве.

В пресс-служа отметили, что КРДВ является единым институтом развития, подведомственным Минвостокразвития. Используя созданные на Дальнем Востоке и в Арктике механизмы господдержки (территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток и другие), КРДВ привлекает инвестиции, помогает бизнесу реализовывать промышленные и инфраструктурные проекты, направленные на ускоренное экономическое развитие, улучшение качества жизни людей. Кроме того, корпорация реализует ряд социально значимых инициатив, таких как "Дальневосточный гектар", "Дальневосточная ипотека", "Единая дальневосточная субсидия" и другие.