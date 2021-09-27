Группа "Ренессанс страхование" объявила о намерении провести IPO

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. АО "Группа Ренессанс страхование" официально объявило о намерении первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже, в ходе которого рассчитывать привлечь до 21 млрд рублей, следует из сообщения компании.

"Группа Ренессанс страхование", российская диверсифицированная независимая страховая компания, сегодня объявляет о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. Ожидается, что предложение будет включать первичное размещение обыкновенных акций с привлечением до 21 млрд рублей и вторичное размещение существующих обыкновенных акций некоторыми акционерами компании", - следует из сообщения.

Средства, полученные от первичного компонента предложения, будут направлены на ускорение развития группы за счет финансирования органического роста, инвестиций в дальнейшие инициативы, связанные с цифровизацией, потенциальные приобретения, повышающие стоимость компании, а также на возможный обратный выкуп акций по результатам стабилизации в связи с размещением.

В состав продающих акционеров, как ожидается, войдут Sputnik Management Services Limited и ее аффилированная компания ООО "Холдинг Ренессанс Страхование" (чьими основными бенефициарами являются Борис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов), Notivia Ltd (бенефициар - Baring Vostok), Laypine Ltd (бенефициар - Александр Абрамов), Bladeglow Limited (бенефициар - Александр Фролов) и Андрей Городилов.

Группа "Ренессанс страхование" работает с 1997 года. Основным акционером группы является "Холдинг Ренессанс страхование" (52,12% обыкновенных акций), которым в свою очередь владеет международная компания "Группа Спутник". "Группа Спутник" - инвестиционная компания, активы которой превышают 1,5 млрд долларов.