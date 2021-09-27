МТС и Ericsson построили в Якутии первую в РФ выделенную коммерческую 5G-ready сеть

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. МТС и Ericsson построили для крупнейшего российского производителя серебра и одного из ведущих золотодобытчиков Polymetal первую в России выделенную коммерческую 5G-ready сеть. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МТС.

"МТС объявляет о завершении строительства и запуске в опытно-промышленную эксплуатацию для компании "Полиметалл", одного из крупнейших производителей золота и серебра в мире, первой в России коммерческой выделенной (Private Network) сети LTE/5G-ready на золоторудном месторождении Нежданинское в Республике Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что сеть построена для "Южно-Верхоянской горнодобывающей компании" (входит в Polymetal), в нее интегрированы системы диспетчеризации открытых горных работ, позиционирования и управления различными объектами - экскаваторами, буровыми станками, измерительными устройствами, системами мониторинга удаленного оборудования и видеомониторинга.

Соглашение о строительстве сети подписано в октябре 2020 года. В рамках проекта реализован полный комплекс работ и услуг под ключ. На первом этапе выделенная LTE/5G-ready сеть c использованием решений Ericsson будет работать в стандарте LTE с возможностью быстрого перехода на стандарт 5G.

"Уверен, что компетенции и опыт МТС в реализации уникальных сетевых и ИТ-решений, цифровизации и автоматизации производственных процессов помогут нашим заказчикам повысить эффективность своего бизнеса и улучшить условия работы людей", - сказал директор департамента продаж цифровых решений МТС Георгий Джабиев, слова которого приводятся в сообщении.

Начальник отдела информационных технологий и связи Якутского филиала Polymetal Александр Лагута отметил, что сеть позволит повысить скорость передачи больших объемов данных, а также сократить затраты на обслуживание технологической сети.

"Специфика бизнеса добывающих компаний - работа в сложных условиях в отдаленных районах с ограниченным покрытием сотовой связью. Выделенные сети с высокими скоростями, качественной защитой передаваемых данных и эффективным энергопотреблением позволяют реализовать любые, даже самые требовательные сценарии с использованием передовых технологий виртуализации и искусственного интеллекта", - подчеркнул директор направления технологических сетей компании Ericsson в России Александр Романов.