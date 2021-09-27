Продажи витамина D3 в России выросли за год почти в 1,5 раза

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Продажи витамина D3 в России выросли на 45,9% в первой половине сентября 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 832 937 упаковок, следует из данных DSM Group, которые есть в распоряжении ТАСС.

Аналитики сравнили объем продаж за периоды с 30 августа по 12 сентября 2021 года и с 31 августа по 13 сентября 2020 года. За это время объем продаж витамина D3 в рублях вырос на 62,6% - до 280,8 млн рублей. Продажи витамина D3 в начале сентября по сравнению с 16-29 августа 2021 года выросли на 17,6% в упаковках и на 20,7% в рублях.

По данным DSM Group, продажи всех витаминов в России выросли в начале сентября 2021 года на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 13,4% по сравнению со второй половиной августа - до 6,9 млн упаковок. Продажи в рублях выросли на 25,1% и 11,9% соответственно - до 1,6 млрд рублей.

Аналитики также сообщили, что в первой половине сентября 2021 года в России было продано более 42,2 млн упаковок лекарств для лечения заболеваний респираторной системы и противомикробных препаратов - на 19,4% больше, чем за вторую половину августа 2021 года, и на 4,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.