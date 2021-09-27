Запуск магистрали Rail Baltica отложили до 2030 года

ТАЛЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Узкоколейная железнодорожная магистраль Rail Baltica будет запущена к 2030 году, а не в 2026 году, как это предполагалось. Об этом в понедельник сообщил председатель правления предприятия Rail Balticа Estonia Тыну Грюнберг.

"2026 год до сего времени был нашей собственной целью, на европейском уровне этот срок не был закреплен, - сказал он газете Postimees. - Но теперь, к сожалению, становится ясно, что в этот график нам не уложиться. С одной стороны, не успеть осуществить техническую и строительную части проекта, с другой - финансирование не покрывает весь проект полностью".

Он отметил, что запуск магистрали должен произойти к 2030 году, поскольку именно в этом году Европейская транспортная сеть TENT-T должна быть готова к работе.

Как добавил Грюнберг, строительство Rail Balticа на территории Эстонии тормозят планирование участка трассы на территории Пярнуского уезда, также проблемы с проектированием основной трассы.

Единая железнодорожная магистраль с европейской колеей (1435 мм) Rail Baltica должна соединить Таллин, Ригу, Каунас (с ответвлением на Вильнюс), Варшаву и Берлин, улучшив сообщение между Центральной и Восточной Европой. Стоимость реализации проекта ранее оценивалась примерно в 5,8 млрд евро, а большую часть финансирования (около 85%) обещала выделить Еврокомиссия.