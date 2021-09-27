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Шольц заявил, что Украина должна остаться транзитером после запуска "Северного потока - 2"

Шольц: Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока - 2"

Запуск магистрали Rail Baltica отложили до 2030 года
Председатель правления предприятия компании Тыну Грюнберг сообщил, что это это связано с техническими и финансовыми трудностями
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