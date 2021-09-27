Скоростной поезд "Орлан" начал курсировать между Уфой и Оренбургом

ОРЕНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Рельсовый автобус "Орлан" вышел на маршрут Оренбург - Уфа в понедельник. Прямое железнодорожное сообщение между регионами возобновлено спустя 11 лет.

"Орлан" - это одно из направлений сотрудничества между Оренбургской областью и Республикой Башкортостан. У нас есть бизнес <...> и ряд других проектов, которые мы совместно реализуем и поддерживаем. Один из них на этом замечательном форуме у нас появилась возможность запустить", - сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, подключившись по видеосвязи к форуму-выставке "Транспорт Урала", проходящему в Уфе.

Как уточнили в правительстве региона, поезд выехал из Уфы и следует с остановками в Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе, Кумертау. Продажа билетов началась за десять дней до первого рейса. Стоимость проезда из Оренбурга до Уфы - 866 рублей. Время в пути составит шесть часов. На автобусе по трассе Р-240 путь от Уфы до Оренбурга занимает более семи часов.

На церемонии запуска глава Республики Башкортостан Радий Хабиров отметил, что прямого железнодорожного сообщения между Уфой и Оренбургом не было более 10 лет. Теперь оно будет осуществляться на комфортабельном рельсовом автобусе. "Орлан" будет способствовать сближению жителей регионов и развитию экономик субъектов.

По словам Паслера, запуск маршрута имеет важное стратегическое значение. "Это вопрос работы, медицины, обучения, туризма. Быстрое перемещение - это возможность недостающие элементы комфортной жизни получать в других субъектах, в других государствах", - объяснил он журналистам после завершения церемонии.

Оформить проездные документы можно в пригородной билетной кассе на станции Оренбург, а также во всех билетных кассах АО "Башкортостанская ППК", добавили в пресс-службе губернатора. На маршруте действуют установленные федеральные и региональные льготы для обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше семи лет, студентов, ветеранов труда и других отдельных категорий граждан.