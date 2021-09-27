Около 3 тыс. компаний сферы туризма Петербурга воспользовались "противовирусными" льготами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/ Около трех тысяч предприятий индустрии гостеприимства Санкт-Петербурга воспользовались налоговыми льготами, которые ввели в городе в качестве поддержки на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил в понедельник председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

"В нашей части этими налоговыми льготами уже воспользовались за прошлый год 3 тыс. предприятий Санкт-Петербурга на сумму около 1,5 млрд рублей. То есть три тысячи предприятий эти льготы посчитали для себя существенными и использовали", - сказал Корнеев, выступая на круглом столе II Санкт-Петербургского делового туристического форума "Северная Пальмира".

Предложения по новым налоговым льготам и иным мерам поддержки комитет разработал совместно с экспертным сообществом по поручению губернатора Александра Беглова в конце 2020 года. В частности, на 2020-2021 годы гостиницы, санаторно-курортные организации, туристские компании, а также транспортные компании, осуществляющие туристские автобусные перевозки на заказной основе, освобождаются от основных региональных налогов.

По словам Корнеева, 551 петербургская организация турсферы также воспользовалась льготами, освобождающими их от платежей за аренду городского имущества.

"Мы даже не видели, насколько много [предприятий] все-таки связано с городским имуществом, когда собирали информацию", - добавил он.

Корнеев рассказал, что в городе решили выдавать займы именно туристическим организациям, чтобы сохранить рабочие места. По его данным, в конце прошлого года и в текущем году были выданы 84 займа на общую сумму 256 млн рублей.

"То есть эта мера поддержки тоже оказалась достаточно востребованной", - подытожил глава комитета.

Вместе с тем главная мера поддержки туротрасли, по мнению Корнеева, - это возвращение туристов. Несмотря на пандемию, Петербург остается одним из самых популярных туристических направлений в России. По данным властей, в первые шесть месяцев 2021 года город посетило в 2,5 раза больше туристов, чем в прошлом году. В 2020 году Санкт-Петербург принял 2,9 млн туристов, в том числе 500 тыс. иностранцев, которые приехали до пандемии.