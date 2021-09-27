Электрометаллургические заводы просят власти об освобождении от акциза на сталь

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Электрометаллургические заводы попросили правительство освободить их от уплаты акциза на сталь, который будет введен в России с 2022 года. Это следует из письма за подписью руководителей десяти производителей на имя первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова (текст письма есть в распоряжении ТАСС).

По итогам совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей в минувший четверг было объявлено, что в России с 2022 года будет введен акциз на жидкую сталь в размере 2,7%. На следующий день Министерство промышленности и торговли РФ заявило, что считает необходимым предусмотреть механизм освобождения электрометаллургических производств от акциза в связи с отсутствием собственной сырьевой базы (база производства - покупной лом черных металлов), а также низким уровнем рентабельности по сравнению с вертикально интегрированными компаниями.

"Предприятия отечественной электрометаллургии просят не увеличивать налоговую нагрузку на их деятельность, в том числе исключить применение налога на жидкую сталь для стали, произведенной в электропечах, - говорится в письме производителей. - Донастройка налоговой системы в отрасли, направленная на изъятие сверхдоходов и сырьевой ренты, должна проводиться в отношении вертикально интегрированных компаний, имеющих собственную железорудную и угольную базу, и не затрагивать электрометаллургические предприятия".

Согласно документу, металлопродукция из электростали традиционно менее маржинальна и имеет значительно более высокие издержки по сравнению с продукцией из стали, полученной по доменно-конверторной технологии на вертикально интегрированных производствах. Лом, используемый в электропечах, существенно дороже железорудной части шихты интегрированных производителей - сейчас эта разница двукратная, а затраты на транспортировку лома в 2,5 раза выше цены перевозки железорудного сырья, говорится в письме.

Свою позицию предприятия также аргументируют тем, что "отечественная электрометаллургия проходит активную инвестиционную фазу и характеризуется текущей повышенной кредитной нагрузкой".

В письме говорится, что в России в год производится около 23 млн тонн электростали при общей выплавке стали в объеме 72 млн тонн.

Среди подписавших письмо - руководители ОМК, "МЗ Балаково", Абинского электрометаллургического завода, Ашинского метзавода, "Амурстали", ВТЗ (ТМК), "Тагмета" (ТМК), СТЗ (ТМК), ПНТЗ (ТМК) и "Новоросметалла".