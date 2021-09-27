{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Группа "Роснано" и Белгородский университет определили направления сотрудничества

Среди них выделили такие сферы, как инновации в сельском хозяйстве, разработку новых материалов и биомедицинские технологии

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. "Роснано" готово к развитию сотрудничества с Белгородским государственным национальным исследовательским университетом (НИУ БелГУ). Его конкретные направления обсуждались во время посещения БелГУ старшим управляющим директором Группы "Роснано" Иваном Ожгихиным, сообщили в пресс-службе Группы.

"В качестве перспективы для сотрудничества мы рассматриваем несколько направлений - инновации в сельском хозяйстве, разработку новых материалов и биомедицинские технологии", - приводит пресс-служба слова Ожгихина.

Речь шла, отметили в пресс-службе, о конкретных проектах: программе управления ростом и развитием растений путем формирования определенных фитоспектров; технологии выращивания костной ткани; разработке новых материалов в НИИ Материаловедения и инновационных технологий НИУ БелГУ; создании технологических решений для применения при формировании углеродно-нейтральных зон.

Ожгихин посетил научно-инновационный центр геномной селекции и научно-исследовательский институт фармакологии живых систем университета, где в НИИ фармакологии был представлен проект создания клиники генной терапии.

В Группу "Роснано" входят Акционерное общество "Роснано", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы работают 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.

Теги
Россия
Из Казани запустят новые авиарейсы в Пермь и Норильск
Рейсы буду выполняться каждую субботу
Читать полностью