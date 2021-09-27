Киев разочарован решением Венгрии подписать с "Газпромом" контракт на поставку газа

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. МИД Украины инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества при сопредседательстве глав внешнеполитических ведомств двух стран в связи с намерением Будапешта заключить долгосрочный контракт с "Газпромом" о поставках газа в обход Украины. Об этом идет речь в заявлении МИД Украины, опубликованном в понедельник на его официальном сайте.

"29-30 сентября в Будапеште должно было состояться пятое заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества при сопредседательстве глав МИД двух стран. <...> Сегодня МИД Украины инициировал перенос заседания комиссии на более поздний срок, ведь венгерско-российское газовое соглашение будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы, создает новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать его негативные последствия", - говорится в сообщении.

Киев разочарован решением Венгрии подписать с "Газпромом" долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины, сообщили в МИД страны. Украина обратится к Еврокомиссии для предоставления оценки соответствия газового контракта Венгрии с "Газпромом" европейскому законодательству.

"Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию относительно предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики", - говорится в сообщении.