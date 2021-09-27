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Tax free планируют распространить еще на пять регионов

Это Амурская, Владимирская, Иркутская и Псковская области, а также Камчатский край

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минпромторг России планирует продлить эксперимент по внедрению системы tax free в России до 31 декабря 2022 года и расширить услугу на еще пять регионов - Амурскую, Владимирскую, Иркутскую, Псковскую области и Камчатский край, говорится в сообщении министерства.

"Минпромторг России разработал проект постановления правительства Российской Федерации с изменениями в порядок оказания услуги такс фри - проекта по компенсации иностранным гражданам НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС. Предлагается продлить период эксперимента по такс фри до 31 декабря 2022 года, а также расширить географию проекта, добавив в перечень мест размещения оказания услуги такс фри еще несколько субъектов", - говорится в сообщении.

По словам министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, которые приводятся в материале, продление действия tax free положительно отразится на росте занятости в сфере розничной торговли, и, чтобы стимулировать покупательскую активность иностранных туристов, министерство предлагает расширить перечень регионов, где действует tax free, включив Амурскую, Владимирскую, Иркутскую, Псковскую области и Камчатский край.

Теги
РоссияКамчатский крайИркутская областьАмурская областьВладимирская областьПсковская область
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