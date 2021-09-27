КМСП направила в Генпрокуратуру список проверок бизнеса для определения их законности

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Корпорация малого и среднего предпринимательства (входит в группу ВЭБ.РФ) по результатам анализа сведений единого реестра проверок направила в Генпрокуратуру список из 1 374 плановых проверок малого бизнеса, проведенных в январе-августе 2021 года. Это было сделано для определения законности их проведения в период действия моратория, сообщила в понедельник пресс-служба КМСП.

"Корпорация МСП (группа ВЭБ.РФ) по результатам анализа сведений единого реестра проверок направила в Генпрокуратуру России список из 1 374 плановых проверок малого бизнеса, проведенных в январе-августе 2021 года, для определения законности их проведения в период действия моратория", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора КМСП Александра Исаевича, в рамках мониторинга соблюдения моратория на плановые проверки корпорация принимает обращения от предпринимателей напрямую. После рассмотрения более 300 таких запросов, результаты порядка 100 проверок были отменены, уточнил он.

"Кроме этого, мы действуем проактивно, и направили в Генпрокуратуру обращение со списком плановых проверок, по которым считаем необходимым определить законность проведения в период действия моратория", - приводится в сообщении комментарий Исаевича.

В список вошли плановые проверки органов исполнительной власти субъектов РФ (региональный контроль), Роспотребнадзора, Ространснадзора, МЧС России, Росгвардии и Роструда. Чаще всего проверки проводились в отношении компаний малого бизнеса, работающих в следующих отраслях: осуществление операций с недвижимостью, розничная торговля, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, строительство зданий и деятельность в области сельского хозяйства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума в сентябре 2021 года, заявил, что правительство России решило продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Мораторий был введен в марте 2020 года для поддержки предпринимателей в период пандемии, а позже продлен на 2021 год.