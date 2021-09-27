В Байкальске на президентский грант создадут бренд, связанный с клубникой

ИРКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Общественники из Иркутска выиграли президентский грант в размере 3,85 млн рублей на проект по созданию связанного с производством клубники бренда для моногорода Байкальска. Там в течение полувека действовало градообразующее целлюлозное производство. Об этом сообщила в понедельник ТАСС руководитель молодежного благотворительного фонда "Возрождение земли сибирской" Елена Творогова.

Окруженный Байкалом и горами Байкальск имеет благоприятный микроклимат для выращивания клубники. После закрытия в 2013 году Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) культивирование и продажа ягоды для многих стали единственным способом заработка.

"Город Байкальск создавался как город целлюлозников, и у жителей была четкая идентификация и гордость, связанная с ней, но потом БЦБК закрыли, у людей потерялся момент самоидентификации. А это очень важно для социального и психологического благополучия человека. По факту на сегодня Байкальск в первую очередь ассоциируется с байкальской клубникой, которую частные торговцы, перекупщики развозят и везде ее позиционируют именно как байкальскую. То есть у города по сути появился другой бренд, но сами байкальчане пока не ассоциируют его с клубникой. Основная задумка нашего проекта - помочь байкальчанам принять свою новую идентичность", - рассказала собеседница агентства.

Первым этапом станет социологическое исследование. Общественники пригласят в Байкальск социологов, которым предстоит выяснить, с чем жители сейчас ассоциируют свой город, как соотносят его с клубничной тематикой.

Затем в Байкальске будет создана арт-резиденция, в которую на конкурсной основе из регионов Сибири и Дальнего Востока привлекут представителей разных видов искусства, чтобы они через творчество популяризировали байкальскую клубнику.

"Арт-резиденция - это достаточно известный формат, когда создаются условия, где могут жить, работать, творить художники. Мы постараемся привлечь представителей разных видов искусств: это могут быть и стрит-арт, и театральное искусство, и керамика, и скульптура, и перфоманс. Задачей арт-резидентов будет в течение месяца жить в городе, проводить мастер-классы с местными жителями по своему виду искусства, а в конце выдать творческий итог - спектакль, городскую скульптуру, перфоманс, выставку и так далее, - в котором будут обязательно задействованы местные жители", - пояснила Творогова.

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Кроме того, среди жителей города проведут конкурс эскизов для открытки на тему "Байкальск - клубничная столица Сибири". Лучшие эскизы станут основой открыток, которые выпустят в тираж. После этого каждый участник конкурса отправит по стране несколько таких открыток с надписью "Привет из клубничной столицы Сибири".

Весь проект рассчитан на срок чуть больше года. Его стоимость - 5,7 млн рублей с учетом софинансирования, привлеченного авторами. Как рассказала Творогова, материальную помощь в реализации проекта согласились оказать байкальские предприниматели. Они предоставят помещение площадью около 100 кв. м под арт-резиденцию, помогут оснастить его мебелью, оборудованием, расходными материалами для творчества. Также бизнес предоставит транспорт.

В описании проекта, размещенного на сайте президентского фонда культурных инициатив, указано, что, по данным городской администрации, жители Байкальска собирают суммарно на своих небольших дачных участках общей площадью около 300 га от 800 до 1 тыс. 600 тонн клубники за лето. Но в городском пространстве тема клубники проявлена слабо: нет изображений ягоды на зданиях, клумб в виде клубники, музея или памятника, в топонимике Байкальска клубника также отсутствует. А проводимый с 2009 года клубничный фестиваль имеет очень скромный масштаб.

БЦБК был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала с населением 12 тыс. человек. В накопителях БЦБК, расположенных на берегу озера Байкал, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года.

Госкорпорация ВЭБ.РФ разработала план комплексного развития Байкальска, рассчитанный до 2040 года. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко 23 сентября заявила, что в моногороде, где насчитывается около 70 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья, планируется провести масштабную реновацию и переселить граждан в многоквартирные дома с деревянными конструкциями. Таким образом, Байкальск станет первым экогородом в России.