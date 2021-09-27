Правительство России расширит поддержку трудоустройства безработных

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ в рамках поддержки рынка труда приняло решение о продлении и расширении программы стимулирования найма. Такое постановление уже подписано, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Как пояснили в пресс-службе правительства, российские работодатели теперь смогут получить субсидию за трудоустройство безработных граждан, зарегистрированных в службах занятости не только до конца 2020 года, но и до 1 августа нынешнего года. Этим же постановлением расширяется категория граждан, за трудоустройство которых работодатель может получить субсидию вне зависимости от даты их регистрации в центрах занятости, говорится в сообщении. Теперь в эту категорию попадают не только выпускники колледжей и вузов, завершившие обучение в 2020 году, но также инвалиды, многодетные родители, одинокие родители с детьми-инвалидами.

"Из-за жизненных обстоятельств им зачастую тяжело найти работу. Такая мера поможет решить этот вопрос", - отметил Мишустин на совещании.

"Сегодня ситуация на рынке труда значительно лучше, чем еще год-полтора назад, будем и дальше делать все необходимое, чтобы полностью преодолеть последствия коронавируса", - заключил председатель правительства.

О программе поддержки

Программа субсидирования найма была запущена в марте и будет действовать до конца года. В рамках этой меры поддержки занятости работодатели получают субсидии за трудоустройство безработных. Субсидия равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платеж работодатель получает через месяц после трудоустройства безработного, второй - через три месяца, третий - через шесть месяцев.

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале "Работа в России". После этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно - через систему "Соцстрах".