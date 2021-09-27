Чернышенко: число клиентов отелей выросло в I полугодии на 90%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Число клиентов отелей в России в первом полугодии 2021 года увеличилось на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"Мы видим позитивную динамику в первом полугодии. По данным регулятора, в отелях за этот период остановились более 25 млн человек - это на 90% выше значения 2020 года и всего на 3% отстает от уровня докризисного 2019 года", - сказал Чернышенко.

Он напомнил, что в мае был запущен новый национальный проект - "Туризм и индустрия гостеприимства", в котором предусмотрено до 2030 года финансирование в объеме 529 млрд рублей, а с учетом внебюджетных средств - более 2 трлн рублей.

Общественные организации и предприниматели получили 1,2 млрд рублей грантов на реализацию инициатив в сфере туризма. Благодаря мерам господдержки, инвесторы могут получать льготные кредиты на строительство туристической инфраструктуры, и уже поданы заявки с объемом инвестиций на более 40 млрд рублей в 2021 году, отметил вице-премьер. Он подчеркнул, что в программе туристического кешбэка приняли участие 1,6 млн туристов, которым вернули в общей сложности около 7 млрд руб.

Кроме того, в 68 субъектах действует программа субсидируемых чартерных перевозок, которая позволяет туроператорам формировать доступные пакетные туры, особенно в трудноудаленные районы, сказал Чернышенко.