Reuters: несколько поставщиков Apple и Tesla приостановили производство в Китае

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Несколько поставщиков американских компаний Apple и Tesla приостановили производство в Китае в связи с требованием властей снизить потребление электроэнергии. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

Как отмечает Reuters, производитель печатных плат Unimicron Technology Corp приостановил производство с 26 до 30 сентября, чтобы "соответствовать политике властей по сокращению потребления электроэнергии".

Сообщается, что поставщики электроники Concraft Holding и Eson Precision Ind Co также приостановили производство до конца этой недели.

По данным агентства, требование властей снизить потребление электроэнергии вызвано дефицитом угля и ужесточением требований к промышленным выбросам.

В апреле этого года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страна планирует выйти на пик выбросов углекислого газа до 2030 года и достигнуть углеродной нейтральности до 2060 года. В ходе выступления на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Си Цзиньпин объявил об отказе Китая от строительства угольных электростанции за рубежом.