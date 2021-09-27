На территории алтайского туркластера построят две дороги стоимостью более 1 млрд рублей

БАРНАУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей направят на строительство двух дорог на территории туристического кластера "Белокуриха горная" в Алтайском крае: одну из них откроют до конца 2021 года, вторую начнут строить в 2022 году, сообщил на пресс-конференции в понедельник начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

"Завершается строительство автомобильной дороги до горнолыжного комплекса на горе Мишина. Дорога включает в себя две полосы движения, тротуар, велодорожку, освещение и до конца года она будет сдана в эксплуатацию. В 2022 году начнется строительство автодороги к горе Глухариная. Общий объем финансирования по данным двум дорогам составит более 1 млрд рублей", - сказал Дешевых.

Он отметил, что в настоящее время территория проекта "Белокуриха горная" обеспечена подводящими инженерными и транспортными коммуникациями, которые построены с привлечением средств федерального бюджета. К площадке построена автомобильная серпантинная дорога, сети газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Общий объем финансирования этих работ составил 1 млрд 800 млн рублей.

"В прошлом году начался этап строительства внутриплощадочных инженерных и транспортных коммуникаций. Уже завершено строительство внутренних сетей газоснабжения, в активной стадии строительства находится первая очередь внутреннего централизованного водопровода, и в планах завершить строительство полного цикла водоснабжения и водоотведения в 2023 году", - подчеркнул Дешевых.

В рамках соглашения между правительством Алтайского края и Федеральным агентством по туризму региону в 2021 году предоставлены субсидии на строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры на общую сумму более 806 млн рублей.

"Белокуриха горная" строится на высоте 600-800 м над уровнем моря - это первый за постсоветскую историю России курорт, который создается с нуля рядом с "материнским" курортом федерального значения "Белокуриха". Это государственно-частный проект в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма".