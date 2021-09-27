Правительство выделило дополнительно 1,5 млрд рублей на транспортировку продукции АПК

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство выделило дополнительно 1,5 млрд рублей на транспортировку агропромышленной продукции. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Правительство РФ поддержало предложение Минсельхоза России о выделении дополнительного финансирования в размере 1,5 млрд рублей на программу компенсации части затрат на транспортировку продукции отечественного АПК", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Минсельхозе, подать заявление на предоставление субсидии организации смогут с 24 сентября текущего года через платформу "Одно окно" Российского экспортного центра. Заявочная кампания продлится до 1 ноября.

Кроме того, с 1 января 2022 года организации получат возможность предоставлять для подтверждения понесенных ими затрат при транспортировке сельхозпродукции не только счета-фактуры (универсальный передаточный документ), но также акты выполненных работ и платежные поручения.

"Программа компенсации затрат на транспортировку продукции АПК в настоящее время - один из наиболее эффективных и востребованных инструментов государственной поддержки. Принимая это во внимание и учитывая, что средства федерального бюджета, выделенные на программу в 2021 году, были израсходованы в первой половине текущего года, правительством РФ принято решение о выделении дополнительного финансирования программы", - отметил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максим Титов, слова которого приводит федеральный центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.