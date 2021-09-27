Четыре отеля и казино построят в игорной зоне в Сибири к 2025 году

БАРНАУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Инвестор планирует построить на территории единственной в Сибири игорной зоны "Сибирская монета" в Алтайском крае четыре отеля, казино и два слот-зала. Завершить строительство планируется в 2025 году, сообщил на пресс-конференции в понедельник начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Ранее сообщалось, что "Золотая ласточка 8" на территории "Сибирской монеты" до 2025 года построит многофункциональный развлекательный комплекс с казино стоимостью 3,6 млрд рублей.

"Действующий инвестор Altai Palace заявил о дальнейших планах по развитию территории. Концепцией предусмотрено строительство с завершением в 2025 году четырех отелей на 830 мест размещения, двух слот-залов и казино, а также сопутствующей инфраструктуры. Altai Palace позиционирует себя не только как игорное заведение, но и как развлекательный комплекс для отдыха людей разного возраста. Реализация инвестором данных планов позволит разнообразить турпродукт Алтайского края", - сказал Дешевых.

Начальник управления отметил, что на площадке в настоящее время работают два инвестора - Altai Palace и "Золотая ласточка 8".

"Инвестор "Золотая ласточка 8" получил положительное заключение экспертизы документации в прошлом году на строительство развлекательного комплекса, провел ряд подготовительных работ: была проведена отсыпка подъездных путей, земляные работы. В текущем году по разным причинам, в том числе из-за пандемии, из-за смены состава учредителей, нужно актуализировать свой проект", - сказал Дешевых.

По его словам, в этом году единственную игорную зону в Сибири посетили более 144,5 тыс. человек, что на 35% выше уровня прошлого года, а также превышает допандемийные показатели. "За 8 месяцев текущего года игорную зону посетило более 144,5 тыс. человек, это на 35% больше, чем в прошлом году и на 3 тыс. больше, чем в 2019 году. По нашим подсчетам, с начала 2014 года, когда она была создана, турпоток составил 670 тыс. человек", - сказал он.

Об игорной зоне

1 июля 2009 года в России вступил в силу закон, согласно которому в стране были закрыты все предприятия игорного бизнеса. Исключение сделали только для казино в четырех особых игорных зонах - в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области. 23 июля 2014 года подписан закон о создании пятой игорной зоны - в Республике Крым. Алтайская "Сибирская монета" расположена на площади 2,3 тыс. га в живописных предгорьях на границе с особой экономической зоной "Бирюзовая Катунь". Пока там действует только одно казино - Altai Palace.