Киев опасается полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Киев опасается значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину на фоне подписанного между Будапештом и "Газпромом" долгосрочного газового контракта в обход Украины. Об этом в понедельник заявил генеральный директор компании "Оператор ГТС Украина" Сергей Макогон.

"Несмотря на контракт [о транзите газа в Европу между Москвой и Киевом] до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину", - написал он в Facebook, комментируя информацию о газовом контракте между Венгрией и "Газпромом".

Макогон при этом обвинил Россию в том, что целью этого контракта является именно обход Украины. В связи с чем вновь выразил позицию Киева о том, что реализация проекта "Северный поток - 2" "создает критические риски существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года".

Ранее в понедельник агентство Reuters сообщило о том, что Венгрия подписала с "Газпромом" новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В преддверии заключения контракта официальный Киев заявил о разочаровании данным фактом и пообещал обратиться в Еврокомиссию для "предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики". В качестве последствия решения о газовом контракте МИД Украины заявил о переносе заседания совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.