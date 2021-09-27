Более 13,5 млрд рублей вложат участники инвестпроектов регионов в экономику Подмосковья

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Статус региональных инвестиционных проектов (РИП) Московской области получили 10 проектов с начала года, плановый объем инвестиций по итогу их реализации составит около 13,5 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Плановый объем инвестиций по проектам, включенным в реестр РИП в этом году, составляет 13,5 млрд рублей. На новых предприятиях будет создано около 1,2 тыс. рабочих мест", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

Она уточнила, что с начала текущего года в реестр региональных инвестиционных проектов (РИП) было включено 10 проектов из самых разных сфер деятельности - от производства стройматериалов и пищевой продукции до предприятий по выпуску оборудования для нефтегазовой отрасли.

В пресс-службе пояснили, что статус РИП позволяет инвесторам получить существенные налоговые льготы - в частности, ставка налога на прибыль организации снижается до 10%, а налог на имущество обнуляется. Срок действия льготного налогового периода в отношении таких проектов может составлять до семи лет.