"ТрансКонтейнер" запустил мультимодальный сервис из АТР в Европу

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу компаний "Дело") запустило регулярный мультимодальный сервис для перевозки грузов в контейнерах из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу через порты Дальнего Востока и Калининграда.

В рамках первой отправки организовали перевозку 54 контейнеров из Республики Корея в Германию. Груз прибыл из Пусана на терминал "Восточной стивидорной компании", после, 10 сентября, в составе ускоренного поезда отправился по Транссибу и далее через территорию Латвии и Литвы в Калининград. Перевозка по железной дороге заняла 14 суток. Из Калининграда контейнеры морем доставят в порт Гамбурга, время в пути - семь суток. В перспективе в состав сервиса будут включаться также грузы из других стран АТР, прибывающие на терминал ВСК.

ПАО "ТрансКонтейнер" - интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ, работает на всей сети железных дорог стандарта 1520. Парк контейнеров составляет порядка 88 тыс. единиц, фитинговых платформ - 34 тыс. единиц. Компания владеет 38 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий.

