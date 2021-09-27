Минсельхоз договорился с производителями о поддержании отпускных цен на птицу

"Ведомством достигнуты договоренности с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года", - отмечается в сообщении.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ договорился с производителями о поддержании до конца 2021 года стабильных отпускных цен на тушку птицы. Об этом говорится в сообщении министерства.

В связи с этим Минсельхоз подготовит соответствующее обращение в Минпромторг с просьбой рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства данной продукции. По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, которые приводятся в сообщении, в 2021 году ряд факторов привел к снижению объемов производства. Как сообщили в Минсельхозе, в первую очередь речь идет о проблемах с импортом инкубационного яйца в начале года и неблагоприятной эпизоотической обстановке в ряде субъектов. В марте ведомством был выработан комплекс мер, позволивших оказать бизнесу поддержку.

Во-первых, были приняты решения для сохранения обеспеченности отрасли кормами. В частности, введены таможенные пошлины на экспорт основных зерновых и масличных культур. Во-вторых, было введено субсидирование перевозки соевого шрота из Дальнего Востока, Сибири и Калининграда в центральные регионы страны. Также внесены изменения в программу льготного кредитования, в том числе предусмотрена пролонгация до 12 лет льготных инвесткредитов для предприятий, пострадавших от птичьего гриппа, перечислили в Минсельхозе.

Кроме того, указали в министерстве, перечень направлений краткосрочного кредитования дополнен закупкой кормов и их составляющих. При этом по "коротким" кредитам увеличен лимит на одного заемщика до 1,5 млрд руб. Также в первом полугодии проведена большая работа по снятию ограничений на поставки инкубационного яйца из ключевых стран-производителей. Одновременно с этим для снижения зависимости от импорта Минсельхоз предусмотрел инвестиционные кредиты и механизм возмещения части прямых затрат (так называемый механизм капексов) на строительство и модернизацию репродукторов первого и второго порядков. добавили в министерстве.

"Весь комплекс мер к середине лета позволил практически восстановить объемы и стабилизировать рынок. В настоящее время правительством обсуждаются различные меры для дальнейшего наращивания темпов производства и сдерживания цен", - заключили в Минсельхозе.