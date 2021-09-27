Газпромбанк профинансирует создание портового комплекса на Сахалине

ТАСС, 27 сентября. Газпромбанк и ООО "Многофункциональный грузовой район" подписали соглашение по строительству Поронайского порта, сообщил в понедельник департамент информационной политики правительства Сахалинской области.

"Профинансировать на условиях ГЧП создание многофункционального глубоководного портового комплекса планирует Газпромбанк. Новое предприятие даст 440 рабочих мест и станет одним из опорных проектов для развития несырьевого сектора экономики", - говорится в сообщении. Соответствующее соглашение подписали на встрече руководства банка с главой области Валерием Лимаренко.

Проект предполагает инвестиции на сумму не менее 35 млрд рублей. По словам Лимаренко, создание портового комплекса в центральной части Сахалина даст мощный толчок для экономического роста в районах. Строительство нового портового комплекса на границе Поронайского и Макаровского районов будет вестись с использованием механизма государственно-частного партнерства. Проект включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. Порт расположится в относительной близости к шельфовым проектам, что позволит обеспечить минимальное время транспортировки грузов. Планируется создать портовую базу снабжения, а также нефтяной, газоконденсатный, угольный, бункеровочный терминалы и сопутствующую внешнюю инфраструктуру.

"Банк - активный участник рынка инфраструктурных проектов. Строительство морского порта на Сахалине станет очередным нашим крупным проектом на Дальнем Востоке. С вводом стратегически важного объекта объемы перевалки экспортных грузов увеличатся, а время доставки грузов для шельфовых проектов - сократится", - цитируют в распространенном сообщении первого вице-президента - начальника департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павла Бруссера.

Создание порта будет проходить поэтапно в период 2022-2025 годов. Газпромбанк выступит кредитором и финансовым консультантом проекта.