США вновь заблокировали достижение консенсуса в ВТО по вакансиям в Апелляционном органе

ЖЕНЕВА, 27 сентября. /ТАСС/. США вновь заблокировали достижение консенсуса во Всемирной торговой организации (ВТО) по вопросу заполнения вакансий в Апелляционном органе. На заседании Органа по разрешению споров (ОРС) в понедельник американская делегация заявила, что не готова поддержать призыв 121 государства о начале отбора кандидатов на семь вакантных мест, сообщил журналистам торговый представитель на условиях конфиденциальности.

"Соединенные Штаты заявили, что они все еще не готовы согласиться с предложением 121 члена ВТО, призывающего начать отбор кандидатов для заполнения вакансий в Апелляционном органе", - отметил представитель, добавив, что "это была 46-я заблокированная возможность начать процесс заполнения вакансий".

Делегация Мексики, выступившая на заседании от имени 121 члена ВТО, в очередной раз внесла предложение о начале отбора кандидатов на вакантные места. Она отметила, что широкая поддержка этой инициативы "отражает общую обеспокоенность нынешней ситуацией в Апелляционном органе, которая серьезно затрагивает всю систему разрешения споров ВТО", что "противоречит интересам" членов организации. Более 20 делегаций взяли затем слово, в том числе представитель Евросоюза от имени 27 стран ЕС, нигерийский дипломат от государств африканской группы и представитель Чада от группы наименее развитых стран. Все они подчеркнули необходимость "скорейшего разрешения тупиковой ситуации" и назначения новых арбитров в Апелляционный орган.

Делегация США, в свою очередь, вновь заявила на заседании о неготовности поддержать данное предложение. У нее сохраняются "системные озабоченности насчет Апелляционного органа", о которых она говорила в течение последних 16 лет. Соединенные Штаты упрекали эту инстанцию в том числе в превышении установленных сроков рассмотрения апелляций. В Вашингтоне считают, что "члены ВТО должны предпринять фундаментальную реформу, чтобы система разрешения споров оставалась жизнеспособной и надежной".

Апелляционный орган ВТО не функционирует с 11 декабря 2019 года. Причина - истечение срока полномочий арбитров. Последний из них покинул свой пост в ноябре 2020 года. В рассмотрении апелляций необходимо участие как минимум трех арбитров. Предыдущая безуспешная попытка договориться о процедуре отбора кандидатов на освободившиеся вакансии была предпринята 30 августа, а до этого они многократно предпринимались как в нынешнем, так и в 2020 году.