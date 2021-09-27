Калининградская нейросеть стала лучшим инновационным проектом страны

ТАСС, 27 сентября. Калининградский проект "ScanGeos - Интеллектуальная система анализа территорий" стал победителем в номинации "Лучший инновационный проект" на Всероссийском форуме проектов региональной информатизации "ПРОФ-IT-2021". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Это, несомненно, показатель того, что политика регионального правительства, направленная на развитие сферы информационных технологий, показала свою правомерность и состоятельность. При этом особенно значимых результатов удалось достичь в развитии сервисов с использованием технологии искусственного интеллекта", - привела пресс-служба слова заместителя председателя регионального правительства Натальи Сибиревой.

Калининградские разработчики применили искусственный интеллект для анализа данных дистанционного зондирования Земли - система способна анализировать с высокой точностью использование земельных участков и выявлять самозахваты, самострои, вырубку деревьев, изменение и использование береговой линии. Полученные данные позволяют увеличить налогооблагаемую базу. Оценочный результат возможных налоговых и неналоговых потерь ежегодно составляет почти 300 млн рублей из расчета минимальных значений среднего удельного показателя кадастровой стоимости на 1 кв. м по Калининградской области для индивидуальных жилых домов и минимальной ставки налога, применяемого для физических лиц.

Всероссийский форум "ПРОФ-IT" проводится ежегодно с 2013 года Экспертным центром электронного государства при поддержке администрации президента России. Цель форума: создание инноваций, решений и эффективных практик в IT-отрасли, несущих практическую значимость для реализации задач региональной информатизации и развития отраслей экономики. В 2021 году на конкурс поступил 251 проект из 45 регионов России.