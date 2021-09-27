"Газпром" подписал контракт на поставку в Венгрию 4,5 млрд куб. м газа в год на 15 лет

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. "Газпром" подписал долгосрочный контракт на поставку в Венгрию 4,5 млрд куб. м газа в год на 15 лет. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"В Будапеште "Газпром экспорт" и MVM CEEnergy Ltd. заключили два долгосрочных контракта на поставку российского газа в Венгрию", - сказано в сообщении. Суммарный объем контрактов - до 4,5 млрд куб. м в год, срок действия каждого из них - 15 лет.

Венгрия уже с 1 октября начнет получать газ "Газпрома" через "Турецкий поток" и газопроводы Юго-Восточной Европы, отметил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Важная составляющая новых договоренностей - это диверсификация маршрутов поставок. Уже с 1 октября Венгрия начнет получать газ "Газпрома" через "Турецкий поток" и газопроводы Юго-Восточной Европы. Это во многом стало возможным благодаря усилиям болгарских, сербских и венгерских компаний по развитию национальных газотранспортных систем", - сказал глава "Газпрома", слова которого приводятся в сообщении.

В 2020 году "Газпром" поставил в Венгрию 8,6 млрд куб. м газа. Это второй по величине показатель за последние 12 лет.

Агентство Bloomberg ранее приводило слова министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, который назвал новое соглашение "неполитическим". Помимо этого, дипломат отметил, что условия сделки с "Газпромом" могут быть скорректированы спустя 10 лет.