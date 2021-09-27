Приложение для проверки маркировки "Честный знак" установили 4,5 млн пользователей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мобильное приложение "Честный знак", которое используется для сканирования кода маркировки, уже установили более 4,5 млн пользователей, проверившие почти 60 млн различных товаров. Об этом сообщил в понедельник заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов в ходе пресс-конференции "Обязательная маркировка товаров: отношение бизнеса и потребителей", которая прошла в ТАСС.

"Клиентами в системе маркировки принято считать компании, которых на данный момент уже 550 тыс., но с точки зрения выгоды - это потребители более 10 товарных групп, которые сейчас уже подлежат обязательной маркировке. В настоящее время создан полноценный инструмент общественного контроля, который любой человек может взять в руки и проверить товар. По нашим последним данным, более 4,5 млн пользователей установили "Честный знак", последние тренды которые мы видим - это рост числа проверок молочной продукции, ее еженедельно проверяют более 100 тыс. раз, а за последние 4 месяца было сделано более 1,2 млн проверок", - сказал Юсупов.

Самой проверяемой категорией у потребителей стала обувь, ее проверили 24,7 млн раз, на втором месте одежда - было проверено 5,4 млн кодов, на третьем месте с 3,7 млн сканирований табачная продукция, уточнил он.

В свою очередь, директор центра компетенций по цифровой экономике и GR компании АТОЛ Юлия Русанова в ходе пресс-конференции представила исследование, в котором почти 100% россиян отметили важность подлинности медицинских лекарств.

"В результате исследования мы опросили 1 600 покупателей, из которых 40% отметили, что когда-либо сталкивались с нелегальной продукцией за последние два года. При этом большинство опрошенных считают, что им важно, чтобы товар был подлинным и соответствовал всем требованиям. Так, для 98% важна подлинность лекарств, для 86% - подлинность молочной продукции, еще для 76% потребителей важна подлинность питьевой воды", - пояснила Русанова.

Система маркировки

С 2019 года маркировка стала обязательной для табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, пяти групп изделий легкой промышленности, лекарств и обуви, сыров и мороженого, а также для молочной продукции сроком годности более 40 дней.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

Замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров Минпромторга РФ Олег Тухватуллин в ходе пресс-конференции отметил, что система маркировки товаров в настоящее время является одним из наиболее развившихся проектов по цифровизации торговли в РФ.

"Система маркировки строится на принципе прослеживаемости каждой единицы продукции, на которую наносится уникальный код, с помощью которого можно идентифицировать каждый товар. Мы понимаем, что респонденты отмечают лекарства как одну из критических категорий товарной продукции, легальность которой требует подтверждения. При помощи маркировки пресекаются попытки незаконной продажи или перепродажи лекарств, также маркировка помогает государству контролировать объемы остатков медикаментов и вакцин в регионах, что важно для обеспечения людей нужными лекарствами", - добавил представитель Минпромторга.