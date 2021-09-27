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Минцифры: предустановка "Яндекса" выровняет условия использования сервисов в РФ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Предустановка "Яндекса" в качестве поисковой системы позволит выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов, сообщили ТАСС в Минцифры.

"Предустановка "Яндекса" в качестве поисковой системы позволит выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов. Поисковые системы есть на всех смартфонах. В большинстве случаев по умолчанию установлен поисковик Google. Справедливо, если у россиян будет явная возможность изменить поисковую систему перед началом пользования устройством и выбрать российский сервис", - отметили в министерстве.

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