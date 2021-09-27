МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" вошла в состав ассоциации "Совет производителей энергии", что будет способствовать формированию единой позиции энергетических компаний России в области снижения углеродного следа национальной экономики. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Членство в ассоциации, которая объединяет интересы крупнейших генкомпаний России, дает "Русгидро" возможность принимать участие в формировании единой профессиональной позиции по вопросам использования и развития энергетического гидропотенциала страны, модернизации действующей и строительства новой гидрогенерации, дальнейшего развития рынка электроэнергии и мощности, развития электроэнергетики Дальнего Востока, совершенствования технической политики", - отметил член правления, первый замглавы "Русгидро" Сергей Киров, слова которого приводятся в сообщении.

Глава ассоциации Дмитрий Вологжанин добавил, что расширение ее состава компанией, которая является лидеров в сфере производства возобновляемой энергии, повысит экспертный потенциал совета.

"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (61,7%) и банк ВТБ (12,95%).