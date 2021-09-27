В Ленобласти построят комплекс по борьбе с авариями на магистральных нефтепродуктопроводах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Комплекс зданий со спецтехникой для борьбы с аварийными ситуациями на магистральных нефтепродуктопроводах, питающих Петербург и аэропорт "Пулково", построят в Тосненском районе Ленобласти. Главгосэкспертиза России одобрила соответствующий проект ООО "Транснефть-Балтика", сообщили в пресс-службе компании в понедельник.

"ООО "Транснефть - Балтика" получило положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" на строительство комплекса зданий и сооружений центральной ремонтной службы и цеха технологического транспорта и спецтехники на ЛПДС "Красный Бор" в Тосненском районе Ленинградской области. Размещение на ЛПДС "Красный Бор" этих подразделений позволит повысить их скорость оперативного реагирования на нештатные ситуации за счет близости к объектам инфраструктуры Северо-Западного региона, обеспечивающей транспортировку нефти и нефтепродуктов", - говорится в сообщении пресс-службы.

На базе линейной производственно-диспетчерской станции "Красный бор" планируют построить два производственных корпуса общей площадью 36 тыс. кв. м, две закрытые стоянки спецтехники размером 30 тыс. кв. м, а также служебно-бытовой комплекс и пункт осмотра транспорта. Помимо этого, проект включает благоустройство территории: устройство автомобильных проездов, разворотных площадок с твердым покрытием и пешеходных дорожек.

Новый комплекс создаст 170 новых рабочих мест, благодаря чему численность персонала ЛДПС "Красный бор" вырастет до 289 человек. Как отметили в пресс-службе, строительство должно обеспечить соответствие линейной станции экологическим требованиям.

ЛПДС "Красный Бор" ввели в эксплуатацию в 1972 году, предприятие входит в состав ООО "Транснефть-Балтика". Станция осуществляет перекачку авиационного керосина по магистральному нефтепродуктопроводу Красный Бор - Пулково, прием нефтепродукта от головной перекачивающей станции "Кириши" по МНПП Кириши - Санкт-Петербург в резервуарный парк ЛПДС "Красный Бор", а также налив топлива через автоматизированную станцию налива для АЗС.