"Россети" впервые установили опоры ЛЭП из композитных материалов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Группа "Россети" впервые применили опоры линий электропередачи, произведенные из стеклопластикового композита. Опоры были установлены на севере Московской области, говорится в сообщении компании.

"Опытной площадкой выбраны Дмитровский, Талдомский и Клинский городские округа на севере Московской области в зоне обслуживания "Россети Московский регион". Там установлены пять опор из стеклопластикового композита высотой 28 м на четырех линиях 110 кВ и одной линии 35 кВ, которые обеспечивают электроснабжение более 60 тыс. потребителей", - отметили там.

В группе пояснили, что композитные опоры ЛЭП имеют больший срок эксплуатации, более 60 лет, по сравнению с железобетонными аналогами и весят в 2,5 раза меньше. Более того, такие опоры устойчивы к неблагоприятным погодным условиям и удобны при транспортировке к месту установки, в частности, в труднодоступной местности. Наконец, благодаря использованию композитных материалов уменьшается стоимость техобслуживания опор.

"Композитные опоры ЛЭП установлены на севере Подмосковья в рамках программы инновационного развития компании. Решение о целесообразности широкого применения новшества энергетики оценят в ходе их опытно-промышленно эксплуатации", - добавили в компании.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.