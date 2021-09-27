МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Фармацевтическая компания "Петровакс фарм" получила европейский патент на производство препарата "Лонгидаза", который применяется в пульмонологии, урологии, косметологии и других областях медицины. Об этом говорится в сообщении компании.

"Компания "Петровакс фарм" получила европейский патент на оригинальный препарат "Лонгидаза", который будет действовать на территории Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Ирландии и Бельгии. С приобретением европейского патента разработчик и производитель препарата обеспечивает правовую защиту своего исключительного права на лекарственное средство в течение 20 лет на территории Европы", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, ожидается, что общий объем продаж "Лонгидазы" в 2021 году превысит 1,5 млн упаковок.

"Лонгидаза" (бовгиалуронидаза азоксимер) - это оригинальный российский ферментный препарат, который уже более 15 лет широко применяется в России и странах ближнего зарубежья в различных нозологиях: пульмонологии, урологии, косметологии и других областях медицины. В период пандемии врачи используют "Лонгидазу" для профилактики и лечения осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, для постковидной реабилитации. Планируется, что дополнительно действие патента будет расширено еще в 15 государствах, в том числе в Болгарии, Греции, Венгрии, Италии, Литве, Латвии и других.

В 2020-2021 годах компания "Петровакс" провела исследование по оценке эффективности и безопасности препарата "Лонгидаза" у пациентов, перенесших COVID-19. В компании сообщили о том, что одышка - один из наиболее частых симптомов, который длительное время может сохраняться после перенесенной инфекции и вызывать у пациентов потребность в постковидной реабилитации. В ходе исследования было отмечено, что в группе пациентов, принимавших "Лонгидазу", наблюдалась более выраженная динамика снижения одышки, улучшения насыщения крови кислородом и повышения толерантности к физическим нагрузкам по сравнению с контрольной группой тех, кто не принимал препарат.

"Патентная защита на Европейских территориях позволит нам чувствовать себя уверенно, имея определенные гарантии по охране нашего препарата от недобросовестной конкуренции", - отметил президент компании "Петровакс фарм" Михаил Цыферов, слова которого приводятся в сообщении.

"Существуют все основания полагать, что препарат "Лонгидаза" станет востребованным в странах Европейского союза, так как уже сегодня широко применяется в медицинской практике и зарекомендовал себя у профильных специалистов. В наших планах зарегистрировать лекарственное средство по максимальному количеству показаний, большинство из которых актуальны для ЕС, что позволит нам успешно продвигать продукт и на других зарубежных рынках", - добавил директор по продажам биотехнологических продуктов и экспорту компании "Петровакс фарм" Дмитрий Пасечник. В компании добавили, что у нее уже есть Евразийский патент на "Лонгидазу" в России и странах ближнего зарубежья, а также национальные патенты в Грузии, Украине, Молдавии, Японии и Канаде.

"Петровакс" - российская биофармацевтическая компания полного цикла, входит в группу "Интеррос". Продуктовый портфель "Петровакс" включает собственные оригинальные лекарственные средства и вакцины, выпускаемые в рамках сотрудничества с ведущими отечественными и зарубежными компаниями, а также генерические препараты. Производственный комплекс компании расположен в Московской области, его ежегодная мощность составляет до 160 млн доз препаратов. Компания осуществляет экспорт препаратов в 12 стран, среди которых государства ЕАЭС, Ближнего Востока (Иран) и ЕС (Словакия).