СМИ: около 20 регионов Китая ограничили подачу электроэнергии из-за дефицита угля

ПЕКИН, 27 сентября. /ТАСС/. Около 20 провинций и других регионов Китая ввели различные ограничения на потребление электроэнергии из-за дефицита угля и нагрузки на энергосистему. Об этом сообщил в понедельник информационный портал "Цземянь".

По его данным, в северо-восточных регионах Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин из-за нехватки электроэнергии в отдельных населенных пунктах местные власти начали вводить ограничения на потребление электроэнергии не только для энергоемких промышленных предприятий, но и для домохозяйств. В то же время власти опасаются увеличения нагрузки на энергосистему из-за сезонного похолодания - ночью температура уже опускается до 10 градусов Цельсия.

В других регионах КНР местные власти предписали промышленным предприятиям сократить энергопотребление, продолжительность рабочего времени или полностью остановить производство. В основном такие меры коснулись сталелитейных и других металлургических предприятий, производителей текстиля, химической промышленности и других энергоемких отраслей.

В провинции Цзянсу более 1,1 тыс. предприятий предписано работать по схеме "два через два", то есть останавливать производство каждые два дня на двухдневный срок. Еще 143 предприятия должны полностью остановить работу.

В провинции Гуандун ввели схему "два через пять", при этом предприятиям необходимо удерживать энергопотребление на уровне на 15% ниже полной нагрузки в пиковый период. При этом некоторые производства переходят на работу в ночное время - с 23:00 до 08:00. Кроме того, с 26 сентября в провинции Гуандун правительство предписало администрации офисных зданий установить температуру кондиционеров не ниже 26 градусов Цельсия, а также отключить лифты на втором и третьем этажах.

По данным портала, тревожно обстоит ситуация с электроснабжением в провинциях Цинхай, Шэньси, Юньнань, Хэнань, Фуцзянь, Синьцзяне, Нинся-Хуэйском и Гуанси-Чжуанском автономных районах.