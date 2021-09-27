Стоимость "Сибура" и "Таифа" после объединения может составить практически $27 млрд

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Стоимость нефтехимических гигантов "Сибура" и "Таифа" после объединения их нефтехимических и энергетических предприятий может составить практически $27 млрд или около 2 трлн рублей. Это следует из материалов "Сибура" и расчетов ТАСС.

Ранее "Сибур" и "Таиф" заключили соглашение об окончательных условиях объединения своих нефтехимических и энергетических предприятий. Сделка пройдет в эта этапа и будет закрыта в течение нескольких дней. Объединенная компания войдет в топ-5 мировых лидеров по производству полиолефинов и каучуков.

Для завершения первого этапа "Сибур" выпустит порядка 384,44 млн новых акций (доля в 15%, которую получат действующие акционеры "Таиф" взамен на передачу контрольного пакета акций группы). Каждую акцию компания оценила в 759,5 рубля "исходя из рыночной стоимости", следует из материалов "Сибура".

Второй же этап основан на реализации опциона на остающийся в распоряжении акционеров "Таифа" пакет акций компании. Обязательства "Сибура" по денежному возмещению во второй части сделки будут обеспечены выпуском нескольких серий биржевых облигаций. На днях компания зарегистрировала 11 выпусков на общую сумму $3,024 млрд. После этого объединенная компания консолидирует 100% акций "Таифа".

Таким образом, общая стоимость объединенной компании "Сибура" и "Таифа" может составить порядка $26,8 млрд или 1,947 трлн рублей, показывают расчеты ТАСС. Стоимость всех акций "Сибура" до проведения сделки с "Таиф" можно оценить в сумму около $22,8 млрд.

Такая оценка стоимости объединенного "Сибура" и "Таифа" соответствует текущей ситуации на рынке и оценке международных компаний-аналогов, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. При этом показатель EV/EBITDA (стоимость компании по отношению к показателю прибыли до вычета налогов, процентов и амортизации - прим. ТАСС) объединенной компании в 5-5,5 является относительно адекватным по сравнению с мировыми нефтехимическими компаниями, но необходимо учитывать и дальнейший рост "Сибура" и "Таифа" с их перспективными проектами.

"Потенциал роста очень большой. Российские нефтехимики очень конкурентоспособные благодаря ценам на сырье, ценам на электроэнергию, тепло, рабочую силу. Плюс достаточно благоприятное налоговое законодательство. При этом у этих компаний объединяющихся планы роста, подтвержденные текущими проектами, достаточно стабильные и прогнозируемые", - говорит Танурков.

О компаниях после объединения

Доли акционеров в новой объединенной компании распределятся следующим образом: крупнейшим акционером "Сибура" по-прежнему останется Леонид Михельсон (30,6%), за ним следуют акционеры "Таиф" (15%), бизнесмен Геннадий Тимченко (14,5%), бывший и действующий менеджмент (12,3%), "Согаз" (10,6%), Sinopec и Фонд шелкового пути - по 8,5%.

Вклад "Таифа" обеспечивается его основными активами в Татарстане: 83% в "Нижнекамскнефтехиме", 64% в "Казаньоргсинтезе" и 100% в ТГК-16.

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 100 странах мира.

"Таиф" - головная компания крупнейшей непубличной группы РФ. Группа ведет свою деятельность во многих направлениях, ключевыми из которых являются нефтегазопереработка, химия и нефтехимия, энергетика, инвестиционная сфера деятельности. По итогам 2020 года доля группы в общем объеме производства в РФ составила: по каучукам - 64%, по пластикам - 28%.