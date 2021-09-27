iHerb обжалует решение о признании запрещенной в РФ информации на сайте интернет-магазина

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Компания iHerb подала апелляционную жалобу на решение Барнаульского суда о признании запрещенной в России информации на сайте ее интернет-магазина. Об этом в понедельник сообщил ТАСС генеральный директор iHerb в РФ Илья Микин.

"Представители iHerb LLC подали апелляционную жалобу на решение Центрального районного суда Барнаула от 24 августа 2021 года", - сказал собеседник агентства.

В 2019 году Засвияжский районный суд Ульяновска постановил удалить фирменное приложение площадки из магазинов приложений, признав содержащуюся в нем информацию запрещенной. По данным региональной прокуратуры, в приложении размещалась информация о поставках небезопасных биологически активных добавок к пище, в том числе для детей. Ульяновский областной суд и судебная коллегия по административным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре подтвердили это решение, отказав в удовлетворении требований компании. В феврале этого года Верховный суд РФ признал законной блокировку мобильного приложения интернет-магазина iHerb из-за реализации небезопасной продукции, а в конце августа Центральный районный суд города Барнаула Алтайского края удовлетворил иск прокуратуры о признании запрещенной на территории России информации на сайте американского интернет-магазина iHerb.

Микин добавил, что рассчитывает на более взвешенный подход к рассмотрению дела апелляционной инстанцией. "Это позволит компании реализовать процессуальные права, которые, на наш взгляд, были ущемлены при рассмотрении иска в первой инстанции. В частности, мы не согласны с сутью и масштабами претензий к ассортименту маркетплейса, считаем недоказанным сам факт того, что более 2 тысяч товаров не соответствуют техрегламентам Таможенного союза", - пояснил он.

Собеседник агентства уточнил, что суд первой инстанции отказал в ходатайстве о назначении судебной экспертизы, которая могла бы компетентно оценить обоснованность доводов истца. По его мнению, признание запрещенной в России всей информации на сайте iHerb является нарушением прав широкого круга потребителей. "Маркетплейс продает не только пищевые добавки, но и другие категории товаров, например, натуральную косметику, товары для животных и тому подобное, к которым у истца вообще не было никаких претензий. Тем не менее, в случае блокировки сайта эти товары автоматически станут недоступны для отечественных потребителей. Мы считаем, что такой подход не соответствует нормам закона об информации и в целом российскому законодательству", - пояснил Микин.

iHerb.com - американский интернет-магазин, занимающийся продажами широкого ряда продукции, в том числе различных витаминов и пищевых добавок.