ВЭБ обсуждает привлечение иностранных банков в Фабрику проектного финансирования

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. ВЭБ обсуждает привлечение новых банков, в том числе иностранных, для участия в проектах Фабрики проектного финансирования, сообщил заместитель председателя - член правления ВЭБ.РФ Юрий Корсун.

"Мы всегда стараемся расширять количество банков - участников. <…> У нас есть сделка, в которой поучаствовали "Сбер", ВТБ, ГПБ, "Открытие" и ВЭБ, как оператор Фабрики. То есть собрали достаточно много банков, причем в одной сделке. Но, к сожалению, за пределами тех банков, которые я назвал, других банков, где мы имеем закрытые сделки, пока нет. Я для себя личный KPI ставлю - как-то расширить участие банков, но пока тяжело идет", - рассказал он в рамках выступления на форуме "Bonds, Loans & Derivatives Russia & CIS 2021".

По словам замглавы корпорации, обсуждается формат участия в сделках иностранных банков, однако пока что длинное финансирование в рамках проектов "дается тяжело", добавил он. "Может быть, они будут входить более короткими, но менее дорогими траншами. Открытое место для развития - это расширение участников", - полагает Корсун.

Он также отметил, что в рамках Фабрики проектного финансирования одобрено уже 16 проектов, 14 из которых находятся в стадии финансирования.

При этом три проекта дошли до стадии инвестиционной фазы. "У нас один газохимический проект запустил производство, у нас один порт начал отгрузку и у нас еще есть одна сделка из области цифровой экономики", - рассказал он.

Фабрика проектного финансирования - совместный проект Минэкономразвития и госкорпорации "ВЭБ.РФ", который предусматривает финансирование проектов с помощью синдикации по принципу "80 на 20", где 20% - собственные средства инициатора проекта, 80% - заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта.