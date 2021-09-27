Организация по защите прав потребителей предложила обязательно маркировать чай и консервы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Общественная организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" предложила распространить обязательную маркировку на чай, рыбные и мясные консервы, макароны, кондитерские изделия, соки, соусы, мыло и моющие средства, корма для животных. Об этом в понедельник сообщил председатель организации Олег Павлов в ходе пресс-конференции "Обязательная маркировка товаров: отношение бизнеса и потребителей", которая прошла в ТАСС.

Организация провела мониторинг результатов экспертиз, по итогам которых на прилавках торговых сетей были выявлены нарушения в чае (50%), макаронах (32%), кондитерских изделиях (33%), мыле и моющих средствах (39%), соусах (49%), рыбных и мясных консервах (51%), кормах для животных (42%).

"Везде речь идет о фальсификате, подмене сырья, использовании более дешевых компонентов, а также о превышении предельно допустимых уровней по некоторым показателям. Считаем, что на данные товарные наименования необходимо распространить обязательную цифровую маркировку, которая позволить сократить нарушения, очистить рынок от фальсификата продукции и гарантировать потребителю качественную продукцию. С данной просьбой мы обратимся также в Минпромторг и Роспотребнадзор", - пояснил Павлов.

В настоящее время маркировка является обязательной для табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, пяти групп изделий легкой промышленности, лекарств и обуви, сыров и мороженого, а также для молочной продукции сроком годности более 40 дней. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.