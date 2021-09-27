В "Яндексе" заявили, что пользователи смогут сами выбрать поисковую систему по умолчанию

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пользователи смогут самостоятельно выбрать поисковую систему для предустановки на продаваемых в РФ гаджетах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"Как и раньше, пользователи будут выбирать поисковую систему по умолчанию самостоятельно. В числе доступных для выбора в 2022 году, наряду с Google, будет и "Яндекс", - отметили в компании.

Минцифры сообщило ТАСС, что предустановка "Яндекса" в качестве поисковой системы позволит выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов, напомнив, что в этом году в качестве российской поисковой системы, которая должна использоваться на технически сложных товарах по умолчанию с 1 июля 2021 года и до конца года, утверждена поисковая система "Яндекс". Пользователи смогут выбрать российский поисковик из списка, которые предлагает изготовитель устройства. Выбор поисковика остается за пользователем, уточнили в ведомстве.

Ранее правительство РФ определило поисковик "Яндекса" в качестве приложения для предустановки по умолчанию на продаваемых в РФ гаджетах с 1 января 2022 года. Перечень обязательных для предустановки программ с 1 января 2022 года на стационарные и портативные компьютеры, а также системные блоки, имеющие операционную систему дополнен "Яндекс.Браузером" и Kaspersky Internet Security.