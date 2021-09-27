ЕК одобрила план по восстановлению румынской экономики на сумму почти €30 млрд

БУХАРЕСТ, 27 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) одобрила Национальный план восстановления и устойчивости Румынии в рамках программы "ЕC нового поколения" (Next Generation EU) на сумму почти €30 млрд. Об этом сообщила в понедельник в Бухаресте председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, в которой участвовали президент Румынии Клаус Йоханнис и премьер-министр Флорин Кыцу.

"Сегодня Еврокомиссия дала зеленый свет Национальному плану восстановления и устойчивости Румынии, - заявила глава ЕК. - Это было сделано в результате тщательной оценки и очень хорошего сотрудничества [с румынской стороной]".

"Одобрение [плана] это - символический момент, который имеет большое значение для будущего страны", - отметил Йоханнис. "Национальный план, представленный Румынией, входит в число пяти европейских планов, которые получили самое крупное финансирование", - подчеркнул Кыцу.

Глава ЕК провела в румынской столице встречи с президентом и премьер-министром, а также посетила столичную Университетскую больницу неотложной помощи, которая получит финансирование в рамках одобренного плана.

Для выполнения Национального плана восстановления и устойчивости Румыния рассчитывает получить €29,2 млрд - €14,248 млрд в форме грантов и около €14,935 млрд в виде займов. Средства предназначены для реализации инвестиций и проведения реформ, перехода к "зеленым" и цифровым технологиям, а также преобразований в области транспорта, образования и здравоохранения. Предполагается, что первый транш поступит в Румынию в конце ноября - начале декабря.

В мае прошлого года Еврокомиссия предложила создать в рамках нового бюджетного плана целевой фонд восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса в размере €750 млрд на семь лет. Этот инструмент получил название "ЕC нового поколения" (Next Generation EU). До настоящего времени Еврокомиссия одобрила национальные планы 18 стран-участниц, 12 из них уже получили первые транши фондов.